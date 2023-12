Od vyhlášení výsledků mezinárodní architektonické soutěže na novou podobu pražského hlavního nádraží a okolí je to pro její pořadatele jedna špatná zpráva za druhou. Nejdřív vítězný návrh renomovaného dánského studia Henning Larsen Architects čelil kritice hlavně kvůli obří dřevěné střešní konstrukci. Ta by podle některých svou estetikou zapadla spíše do jižní Evropy či některé z arabských zemí. To podpořil argument, že významná část nádraží nebude vytápěná a do Česka se tak nehodí.

Největší rána pro iniciátora soutěže, Správu železnic, však přišla minulý čtvrtek, tři dny po vyhlášení výsledků soutěže. Ten den Národní památkový ústav zařadil novou odbavovací halu z konce 70. let do katalogu památkově chráněných staveb. Vítězný návrh by tak za současného stavu nemohl být realizován. Dánové totiž počítají se zbouráním části budovy.

Náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (za STAN) i Správa železnic však přes vzájemnou ostrou výměnu názorů s památkáři odmítají, že by to byl konec, a soutěž tak skončila podobnou blamáží jako v roce 2007 s nakonec nerealizovaným návrhem nové Národní knihovny podle architekta Jana Kaplického.

