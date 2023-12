Až se jednou dějiny budou ptát, tak vězme, že ani jedna z našich reforem, které jsme si tu za dvacet let sami udělali, nevstoupí do dějin. Ani do českých, a už vůbec ne do světových.

A ani tato poslední vládní, penzijní ne. Nevejde do učebnic, není zajímavá ani ekonomicky, ani obecně akademicky, ani politicky, a už vůbec ne mediálně. Je to taková nuda, šeď, průměrnost a nezajímavost mezinárodních rozměrů. Jedná se vskutku o udržovací reformu. Takový malý úklid v baráku, kterému hoří střecha. Malá česká udržovací reforma. Hlavně udržet (voliče), hlavně udržet ekonomiku (tak, jak je) a nic výrazného neměnit.

