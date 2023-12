Končí rok, který bude nepochybně mít své důležité místo v učebnicích historie. V dnešním Ranním brífínku Hospodářek se podíváme na to, co se dělo s globální ekonomikou i obchodem a co z toho do budoucna vyplývá pro Česko. Vkládaný objekt typu...

28. 12. 2022 ▪ 21:27 min.