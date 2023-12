Brzy nastane vánoční klid. Ten klid, pro který bylo tolik shonu. Celé týdny se celý národ stresuje, aby se pak týden vůbec nestresoval. Máme stres z odpočinku. Nicméně právě tento svatý, sváteční čas je dobrý na hlubší, svatější, svátečnější ekonomii.

Nějak naší době sešla z mysli nejdůležitější otázka všech věků: existuje Bůh? Odpověď na ni je stěžejní. A přitom se o těchto věcech člověk skoro stydí mluvit. To už spíše zaslechnete v hospodě či kavárně debaty o všemožných jiných tabu.

Přitom odpověď na tuto otázku mění vše, co jste kdy viděli, co víte, jak myslíte, co děláte, jak se chováte a co jste. Existuje-li Bůh, aspoň přibližně podobný křesťanské zvěsti, radikálně to mění celou existenci, vaši, moji i celého nesmírného vesmíru.

