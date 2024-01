Je to jedna z hlavních otázek, která zůstává i po dvou týdnech od děsivého útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nezodpovězená. Proč policie nechala několik minut chodit útočníka po ochozu budovy a na ulici nebyl policista, který by pachatele okamžitě zneškodnil? Proč venku nezůstal například odstřelovač? Jeden z členů zásahové jednotky s touto specializací a více než patnáctiletou praxí v elitním policejním útvaru komentuje zásadní momenty zásahu. Redakce HN identitu odstřelovače zná, na jeho přání ji ale nezveřejňuje. Sám by prý ve zmíněném okamžiku na pachatele nejspíš střílel, kolegům, kteří zůstali na ulici, se ale vůbec nediví, že s tím váhali.

