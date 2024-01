Doslova v hukotu traktorových motorů protestujících německých zemědělců se tento týden ztratilo zajímavé vyjádření německého kancléře Olafa Scholze ohledně vztahu Evropské unie k Ukrajině. Má jít o zatím nesmělý, ale o to důležitější pokus Berlína ujmout se role skutečného evropského lídra v otázkách bezpečnosti a obrany. A války.

To je pozice, na kterou dnes není žádný německý politik zvyklý, ale která je a bude o to důležitější, pokud v USA vyhraje letošní prezidentské volby Donald Trump. Ten totiž zrovna nehoří láskou k pomoci bojující Ukrajině a k obraně Evropy před ruskou hrozbou. Možností, že Trump opět vyhraje, jsou údajně němečtí proatlantičtí politici dost vyděšeni – hlavně proto, že by to znamenalo, že budou muset převzít víc odpovědnosti právě v otázkách společné obrany.

