Elon Musk má bezpochyby podivuhodnou schopnost měnit své sny ve skutečnost. Přiměl svět začít používat auta na elektřinu a vesmírné rakety vracet se tam, odkud je lidé odpálili. A let lidí na Mars, ještě nedávno naprostá fantazie, je díky němu také docela blízko. Ale revolučně změnit způsob přepravy lidí, aby se mohli po zemi či pod zemí pohybovat rychlostí letadel, se Muskovi a jeho následovníkům nepodařilo ani po deseti letech a stovkách milionů utracených dolarů. Mytický hyperloop krátce před Vánoci skončil.

Tedy pár snílků to ještě nevzdalo a ve hře se snaží udržet několik svých malých projektů. Podstatné ale je, že to koncem prosince zabalil hlavní hráč – společnost Hyperloop One. Tento futuristický dopravní start-up ukončil svou činnost, prodává majetek a propouští zaměstnance. Utratil téměř půl miliardy dolarů za vývoj systému kapslí létajících vakuovými tubusy rychlostí 1200 kilometrů za hodinu, ale zůstává po něm jen nefunkční obří tobogán v nevadské poušti. A „duševní vlastnictví“, které si přebírá majoritní akcionář, velká logistická společnost z Dubaje DP World.

