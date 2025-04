Americká automobilka Tesla začne s výrobou svého nového a levnějšího elektromobilu o několik měsíců později, než původně počítala. Uvedla to dnes agentura Reuters s odkazem na tři zdroje. Podle nich by výroba nového automobilu, který dostal ve firmě název Model E41, mohla začít ke konci letošního roku či na začátku toho příštího.

Nový, levnější elektromobil by podle investorů a analytiků mohl oslovit novou skupinu zákazníků a vést ke zlepšení prodejních výsledků americké automobilky. Nový Model E41 by měl být jednodušší a levnější verzí současného Modelu Y. Podle předchozích informací by výrobní náklady nového elektromobilu mohly být nižší zhruba o pětinu než v případě Modelu Y.

Automobilka slibovala, že nový elektromobil uvede na trh v první polovině letošního roku s tím, že jeho výroba začne ve Spojených státech. Podle zdrojů agentury Reuters má začátek výroby skluz několik měsíců. Důvody zpoždění nejsou jasné, uvedla agentura, podle které by se nový elektromobil mohl vyrábět i v Číně a v Evropě.

Tesla v posledních měsících zaznamenává pokles prodejů. Podle analytiků za to částečně může i angažmá hlavní tváře značky, miliardáře Elona Muska, v administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vedle toho však Tesla čelí také stárnutí svého produktového portfolia, ve kterém chybí právě levnější vozy.