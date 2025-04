Zpoza oceánu ta zpráva přišla 1. dubna a jako aprílová také působila. Elon Musk prohlásil, že do konce května míní skončit se svou prací v úřadu zaměřeném na zefektivnění americké vlády. Ten přitom fakticky vede a dal mu i jméno, jehož zkratka se nikoli náhodou shoduje s názvem původně recesistické kryptoměny DOGE, kterou Musk popularizoval a úspěšně s jejím kurzem manipuloval. Následně však Muskův brzký konec potvrdil i americký prezident Donald Trump, takže apríl by to být neměl. Podle nejnovější zprávy obvykle dobře informovaného serveru Politico dokonce už Trump členům své vlády řekl, že Musk skončí brzy.

Oficiální důvody pro odchod nejbohatšího člověka z vlády jsou tři, jeden neuvěřitelnější než druhý. Ovšem v pozadí jsou tlaky, které při rozhodování prezidenta a jeho „prvního přítele“ hrají podstatně důležitější roli.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak dostat do státních služeb podnikatele s dlouhou řadou možných konfliktů zájmu.

Kolikrát víc pracují Muskovi supermani než „běžný úředník“ a k čemu to vede.

Co už začíná být pro Trumpa problém.