Vládní koalice se už měsíce hádá, na co využít desítky miliard z prodeje emisních povolenek. Část politiků – zejména za téma zodpovědný ministr životního prostředí Petr Hladík – hájí záměr financování investic do snižování skleníkových emisí a adaptace české společnosti a krajiny na změnu klimatu. Zástupci ODS – hlavně ministr financí Stanjura – chtějí peníze lít do státního rozpočtu a snižovat tak deficit. Na prvním lednovém jednání kabinetu Petra Fialy proto nebyl schválen návrh novely zákona o emisním obchodování, který razí investiční myšlenku.

Kdy se na program jednání vrátí, není nyní jisté. Jisté naopak je, že nalití peněz z emisních povolenek do státního rozpočtu není dobrý nápad. A to paradoxně ani pro státní rozpočet. Využití na investice do budování instalace solárních střech, výstavby větrných turbín, zateplování domů, ochrany půdy či zadržování vody v krajině totiž mimo pozitivní efekt pro životní prostředí a úsporu peněz domácnostem, obcím i firmám přináší nakonec i vyšší příjmy pro státní rozpočet díky rozhýbávání ekonomiky.

