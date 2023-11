Rostoucí cena povolenek na jedné straně a zlevňující elektřina na straně druhé představují smrtící kombinaci pro uhelnou energetiku. Provoz fosilních zdrojů se tak podle ředitele ČEZ Daniela Beneše může přestat vyplácet už kolem roku 2026. Hrozí, že se elektrárny odstaví a Česku bude chybět elektřina. Pokud by však chtěl provoz zdrojů podpořit stát, bude potřebovat schválení z Evropské komise. A tady Beneš příliš velké šance nevidí.

Tématem posledních dnů jsou ceny energií pro příští rok a významný nárůst regulované složky. Vy už jste řekl, že pro většinu domácností to bude znamenat zdražení o nula až dvě procenta. Mnohem větší debata se však vede o průmyslu, jaký to bude mít dopad na něj?

Je pravda, že to jsou dvě úplně jiné skupiny zákazníků a debaty je třeba oddělit. Hlavní položka v nárůstu regulované složky ceny elektřiny je podpora obnovitelných zdrojů, kdy se platba odvíjela od využití rezervovaného výkonu zákazníků a současně byla stanovena pojistka 495 korun na megawatthodinu. V době krize stát hradil kompletní náklady a pro rok 2024 dochází pro malospotřebitele k návratu do původního stavu, pro průmysl však dojde reálně k navýšení plateb z předkrizového období a všichni zákazníci budou reálně hradit cenu příspěvku na podporované zdroje odpovídající pojistce. Diskuse je čistě politická o tom, co snese státní rozpočet. Pokud vím, tak zástupci průmyslu vyjednávají s vládou a chtějí využít čas v rámci veřejného konzultačního procesu Energetického regulačního úřadu. Takže musíme počkat na konec listopadu, kdy ERÚ zveřejní finální čísla.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kdo jsou podle Beneše černí pasažéři v energetice?

Jak se bude vybírat vítěz jaderného tendru?

Kolik zdrojů bude muset Česko vybudovat?

Proč je v Německu levnější elektřina?