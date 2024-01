Největší banky postupem let prodaly své obrovské centrály v centru Prahy a sestěhovaly své zaměstnance do nových kampusů zbudovaných mimo památkově chráněná území. Budova Komerční banky na Václavském náměstí 42 je jedním z posledních větších pracovišť pro bankéře v historickém centru Prahy. Ale ne nadlouho, banka rozhodla nemovitost do letních prázdnin prodat.

„Banky už nepotřebují historické a památkově chráněné budovy v jádru měst,“ říká Zdenka Klapalová, ředitelka realitněporadenské společnosti Knight Frank, jež s prodejem nemovitosti Komerční bance radí. „Důvodem je pochopitelně malá flexibilita těchto objektů, jejich neefektivita a vysoké náklady na provoz a údržbu. Zejména finanční sektor se snaží o důsledné naplňování kritérií ESG,“ dodala. V centru města si tak banky nechávají kvůli klientům v zásadě jen pobočky.

