Už druhý týden v řadě oznámil problémový čínský developer Country Garden ústup z pozic. Poté co se rozhodl opustit australský trh, nyní ohlásil výprodej části svého majetku. Prodává některé komerční nemovitosti v domovské Číně. Kanceláře, hotel a rezidenční budova mají dohromady vynést 530 milionů amerických dolarů, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun. Country Garden by získané peníze mohla využít na uhrazení části svého obrovského dluhu. Do konce června potřebuje splatit sumu odpovídající zhruba 350 miliardám korun.

Nutnost prodávat nemovitosti a opouštět zahraniční trhy je dalším důkazem hlubšího problému, kterému v posledních letech čelí celý čínský nemovitostní trh. Potíže se splátkami dluhů trápí desítky firem. V Číně jsou miliony prázdných bytů a investoři nevěří tomu, že by došlo ke zlepšení. Realitní krize tak pokračuje i v prvních týdnech nového roku. Snaze čínských úřadů navzdory.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak výrazně klesly akcie velkých čínských realitních firem od začátku roku?

Dojde letos ke zlepšení?

Co vše zkoušejí developeři a čínská vláda dělat, aby podpořili prodeje?

Jak se na krizi dívá šéf problémového developera?