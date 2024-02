Obvyklou představu, že umělé oplodnění (IVF) je přece na pojišťovnu, devětadvacetiletá Alexandra Ošmerová s nadsázkou rozbíjí srovnáním se svými vrstevníky. „Když se na ně podívám, všichni mají dům, pěkné auto a dvě děti. My máme dvoupokojový byt, ojeté auto a jedno dítě. Všechno jsme dali za IVF,“ říká a vzpomíná, že když procházeli tři roky trvající léčbou, vydělávali v podstatě jen na ni.

Zdravotní pojišťovny v Česku skutečně přispívají až na čtyři cykly umělého oplodnění, a to do 40. narozenin léčené ženy. Páry ale musí počítat s tím, že část nákladů budou hradit ze svého. Dopředu přitom málokdy vědí celkovou sumu, protože to, jak bude léčba dlouhá a jak přesně bude probíhat, nikdo předem nedokáže říct.

Páry doplácejí za léky, některá vyšetření a moderní doplňkové metody, které mohou úspěšnost léčby zvýšit. Na tom, jak přínosné některé z nich jsou, a jestli vůbec, se přitom odborníci z celého světa dosud neshodnou.

