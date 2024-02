Poprvé ve třicetileté historii britské Národní loterie (The National Loterry) ji přebírá nový provozovatel. Společnost Allwyn, která patří do skupiny miliardáře Karla Komárka, od 1. února rozjíždí takzvaný čtvrtý turnus a příštích deset let bude mít ostrovní loterii ve své licenci. Jde o jeden z nejvýznamnějších a nejprestižnějších počinů českého kapitálu na západoevropských trzích.

Co se dočtete dál Co ke startu desetiletky s britskou Národní loterií říká šéf Allwynu Robert Chvátal.

Na co jeho firma při byznysovém rozvoji loterie především sází.

Jak fungovala integrace s předchozím provozovatelem loterie.

S kým Allwyn na rozvoji technologické platformy pro hry spolupracuje.