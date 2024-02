Může jít o jednu z největších hrozeb pro existenci naší civilizace. Poslední výzkumy potvrdily, že věčně zmrzlá půda neboli permafrost taje v polárních oblastech pod vlivem změny klimatu mnohem rychleji, než dosud vědci předpokládali. Stále přesně nevíme, co se z permafrostu uvolní, až roztaje. Děsíme se velkého množství metanu, které by ještě zrychlilo globální klimatickou změnu. Ale tušíme také, že se na povrch mohou dostat i desítky tisíc let staré viry, a mnohé vědecké práce naznačují, že by kvůli nim mohlo lidstvo brzy čelit nové pandemické hrozbě.

Například v sibiřském hlubokém permafrostu už výzkumníci nalezli více než sto různých mikroorganismů odolných proti antibiotikům. Také proto je nutné pečlivě zkoumat a studovat jevy odehrávající se v arktických oblastech. Jenže to je právě nyní problém. Téměř polovina Arktidy totiž připadá Rusku.

