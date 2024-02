Do vrcholových funkcí v největších českých firmách by se v příštích letech mohlo dostat více žen. Pomoci tomu mají kvóty. Počítá s nimi nový návrh zákona, jenž vychází z unijní směrnice. Společnosti, jejichž akcie se obchodují na burze cenných papírů, by nově měly mít ve výkonném vedení alespoň třetinu žen. Chystaným kvótám se ale půjde vyhnout.

Cílem nových pravidel, k nimž se nyní vyjadřují jednotlivá ministerstva, je „genderová vyváženost mezi členy orgánů kotovaných společností“. Kvóty by pak mohly začít platit od poloviny roku 2026 a mají pomoci méně zastoupenému pohlaví ve vedení firem – což jsou ve většině případů ženy.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaké jsou evropské kvóty na rovnost pohlaví ve velkých firmách.

Proč nebude složité je obejít.

Jak se na to dívají firmy, kterých se to týká.

Jak si stojí Česko v mezinárodním srovnání.