Pro státní pojišťovnu EGAP byl loňský rok druhým nejúspěšnějším v její historii. „Svět se změnil a je v něm více rizik,“ komentoval v rozhovoru pro HN meziroční nárůst pojištění o téměř 70 procent předseda představenstva David Havlíček. Exportní garanční a pojišťovací společnost je klíčová pro české firmy vyvážející mimo Evropu. Její garance usnadňují zisk úvěrů od komerčních bank.

EGAP nově rozšířila možnost pojišťování a podle nových pravidel OECD může dát garanci až na dobu 22 let, což by mělo na trzích mimo Evropu představovat konkurenci Číně. „Pokud má česká firma desetiletý úvěr a čínská třicetiletý, převáží to i kvalitu nabídky,“ uvedl Havlíček. Za covidu EGAP mimořádně zajišťovala i úvěry domácímu průmyslu. Zajistila i huť Liberty Ostrava, která ale úvěr nesplatila.

Jak velký objem pojištění loni EGAP udělala?

Dosáhli jsme téměř 70 miliard korun. V roce 2022 to bylo 41 miliard, nyní jsme u pojištění na úrovni jednoho procenta HDP. Je to nejvyšší číslo od roku 2012 a druhý nejlepší výsledek v historii pojišťovny. Poptávka exportérů po našich službách roste, protože se svět změnil a je v něm více rizik. Za covidu se rozpadla část dodavatelských řetězců. Zvýšilo se geopolitické riziko, což potvrzuje válka na Ukrajině i konflikt v Izraeli. Zároveň pomáhají podnikatelské mise ministrů a premiéra. Ten jezdí do několika zemí v Asii a Africe najednou, a exportéři tak mohou navázat více obchodních vztahů.

