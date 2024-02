Průměrná teplota Česka za posledních šedesát let vzrostla o více než dva stupně Celsia. Je to zjednodušeně řečeno podobný dopad na počasí, jako když se člověk žijící na Vysočině přestěhuje do Polabí. Konkrétní vliv klimatické změny na naši zemi...

15. 2. 2024 ▪ 5 min. čtení