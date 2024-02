Průměrná teplota Česka za posledních šedesát let vzrostla o více než dva stupně Celsia. Je to zjednodušeně řečeno podobný dopad na počasí, jako když se člověk žijící na Vysočině přestěhuje do Polabí. Konkrétní vliv klimatické změny na naši zemi popisuje ministerstvo životního prostředí v nové verzi takzvané Politiky ochrany klimatu i za pomoci trefných příkladů. Hodnocení, včetně plánu, jak zásadně omezit produkci skleníkových plynů, nyní HN získaly.

Co se dočtete dál Jaké jsou dopady zvýšené průměrní teploty v Česku?

Proč nyní ve srovnání s šedesátými lety celá země žije v nížině?

Co nás čeká do budoucna?