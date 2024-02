Zatímco obchodníkovi se šrotem Zdeňku Trojkovi se daří, jeho významný odběratel Liberty Ostrava stojí před bankrotem. A tak si společnost Trojek Group, která ročně prodá v Česku i ve světě 900 tisíc tun šrotu, musela najít jiné odběratele, hlavně v Polsku.

Ostravskou huť Trojek v rozhovoru pro HN ještě úplně neodepisuje a je ochotný do ní dodávat vlastní materiál na převálcování. „Musíme mít ale jistotu, že se to opravdu udělá. Jednalo by se o dodávky zejména bram a sochorů (polotovary z ocelárny – pozn. red.) v objemech 15 až 20 tisíc tun měsíčně,“ řekl Trojek. Zároveň je ale připravený na to, že se Liberty nerozjede. Oproti prodejům oceli je podle něj výhoda obchodníka se šrotem v tom, že „odbyt se vždycky najde“.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak letos vidí trh se šrotem a ocelí.

Jak se loni dařilo Trojek Group.

Jaké má záměry vůči huti Liberty Ostrava.

Jak hodnotí angažovanost ve Vítkovice Steel.