Silničáři letos dokončí kompletní opravu Barrandovského mostu v Praze. Technická správa komunikací (TSK) sloučila zbylé práce naplánované pro roky 2024 a 2025 do jednoho roku. Práce začnou 11. března a potrvají do konce letních prázdnin. Silničáři se při nich zaměří na severní část mostu ve směru z Braníku na Smíchov. Novinářům to řekli náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a náměstek ředitele TSK Josef Richter. Loni a předloni TSK opravila část soumostí ve směru ze Smíchova do Braníku.

Barrandovský most tvoří dva mosty, a to jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, a severní, po kterém jezdí v opačném směru. Most z roku 1983 nebyl nikdy kompletně opraven. Denně ho přejede na 140 000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.

Po dobu oprav bude provoz omezen a auta budou jezdit namísto čtyřmi pouze třemi jízdními pruhy. Uzavřen zůstane chodník a cyklostezka. Konkrétní dopravní omezení TSK ještě představí.

„Důvod sloučení (etap) je prostý, je to proto, abychom se vyhnuli dopravním omezením v roce příštím. Podaří se nám ušetřit čas z celkové sumy uzavírek, kterými by musel most projít,“ řekl Hřib. Silničářům podle něho odpadne nutnost dělat jednu přípravnou a jednu dokončovací fázi oprav. Přechod mezi původně třetí a čtvrtou fází by se měl uskutečnit v červnu.

Sloučení prací do jedné fáze ušetří čas, po který by byla zavedena na mostě dopravní omezení, a zároveň ušetří peníze. „S omezeními skončíme letos, tudíž příští rok žádná nebudou. Když máte možnost to protáhnout, ale udělat vše hned najednou, tak to má tento efekt (časové i finanční úspory),“ řekl Richter.

Na severní části soumostí bude TSK dělat stejné práce jako na jižní části. Uskuteční se bourací práce, dělníci vybudují takzvané vyrovnávací vrstvy, posíleny budou kabely, které most drží, vymění se mostní závěry, svodidla a vybudují se nová zábradlí a římsy. Kompletně budou opraveny všechny vrstvy vozovky.

Přípravné práce začaly letos v polovině ledna, kdy silničáři vyměňují například ložiska mostu nebo vybudují přejezdy mezi pruhy. „Začínáme už s pracemi uvnitř tubusu, překládáme telekomunikační kabely tak, abychom byli připraveni na vlastní zahájení oprav,“ řekl Richter.