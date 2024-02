Plných třináct let musel státní správce pohonných hmot Čepro čelit osmdesátimilionové pohledávce. Společnost kvůli ní dokonce spadla na osm let do insolvenčního řízení. Žalobu o zaplacení uvedené sumy, kterou podal ústecký právník Vladimír Bartoš,...

14. 2. 2024 ▪ 4 min. čtení