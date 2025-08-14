V Česku na sebe upozornil například tím, že v roce 2013 kroužil kolem majetku zkrachovalé textilky OP Prostějov. Chtěl, nakonec neúspěšně, vykoupit část jejích nemovitostí. Nebo když v bulvárních médiích o pár let dříve popisoval svůj dramatický útěk do Česka před vydíráním slovenskou mafií. Tehdy se o něm psalo jako o jednom z nejbohatších Slováků s majetkem v miliardách korun. Nyní šestapadesátiletý Miroslav Dokupil, podnikatel a investor do nemovitostí, v Česku rozjíždí další kapitolu svého divokého příběhu.
Co se dočtete dál
- Jaký je životní příběh Miroslava Dokupila.
- Jaké byznysové aktivity v Česku má.
- Proč aktuálně chystá rozprodej miliardového majetku.
- Jak se dostal do blízkosti slovenského podsvětí.
- Proč aktuálně vede řadu právních sporů s českými úřady.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.