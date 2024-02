Volební účast v evropských volbách je v Česku dlouhodobě jedna z nejnižších ze všech členských států EU. Změnit to chce stávající předsedkyně europarlamentu Roberta Metsolaová. Aby upozornila na červnové volby, rozhodla se postupně navštívit všechny země unie. Kromě politiků se přitom ve státech schází i s mladými lidmi. Věří totiž, že o konečných výsledcích můžou rozhodnout právě hlasy mladé generace.

„Chtěla bych zdůraznit, že má Evropský parlament reálnou moc něco změnit a tvořit taková pravidla, která zlepší životy nás všech,“ říká v rozhovoru s HN Metsolaová. A jako příklad dává zavedení pravidel pro používání umělé inteligence nebo zavedení jednotných nabíječek pro mobilní telefony.

Volební účast ve volbách do Evropského parlamentu je v Česku jedna z nejnižších v unii. Před pěti lety v zemi byla 28,72 procenta . Jak si to vysvětlujete?

Jsem přesvědčená, že i v této zemi, kde je tradičně nízká volební účast v evropských volbách, to můžeme zvrátit a lidi zaujmout. Letošní dvacetileté výročí (vstupu Česka do EU – pozn. red.) můžete brát jako příležitost ke zhodnocení. A vybrat si, kdo vás bude do roku 2029 reprezentovat.

