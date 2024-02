Kdo se bude chtít příští týden orientovat v protestních akcích zemědělců, nebude to mít jednoduché. V pondělí hodlají do pražských ulic vyjet farmáři z protestního sdružení My zemědělci. K nim se však nehlásí české zemědělské svazy ani Agrární komora. Ty chystají vlastní akci, a to na čtvrtek. Přitom platí jejich dohoda s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL), podle které do konce měsíce žádné protesty pořádat nebudou.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Na čem se dohodli zemědělci s premiérem a ministrem?

Proč přesto vyrazí do ulic?

Od koho se farmáři distancují?