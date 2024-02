Byly to takové Hovory H. Odkazem na slavný pořad Miroslava Horníčka, který si do něj zval známé kulturní osobnosti, charakterizoval důstojník Státní bezpečnosti (StB) Milan Douša výslechy chartisty a bývalého komunisty Jiřího Hermacha. Ten nakonec po uvedených schůzkách v roce 1985 emigroval do Rakouska.

Náčelník 1. oddělení pražské správy StB Douša spolu se svými dvěma kolegy – nadřízeným Vladimírem Jarochem a řadovým příslušníkem StB Petrem Trojanem – za to teď čelí obžalobě ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Podle žalobkyně Terezy Sloviočkové donutili Hermacha emigrovat v rámci akce Asanace, zaměřené proti signatářům Charty 77. A také ho přiměli vzdát se československého občanství. Žalobkyně pro ně navrhuje peněžitý trest.

