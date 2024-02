Měl to být projekt, který vejde do dějin Českého vysokého učení technického. Spolupráce strojní fakulty s firmou GE Aviation Czech na vývoji leteckých motorů obnášela také vybudování zkušebních laboratoří a dalšího vědeckého zázemí v ceně dvou miliard korun. Nakonec však škole hrozilo, že ji prestižní spolupráce stáhne do finančních problémů. Za projektem zůstala nesplacená finanční pomoc státu ve výši jedné miliardy korun, kterou měla škola vrátit. Teď to vypadá, že toho bude ušetřena.

Situací ČVUT se ve středu zabývala vláda a ve věci už podle zjištění HN rozhodla. Ale odmítla sdělit jak. HN získaly pasáže z usnesení, ve kterých mimo jiné stojí, že „prostředky uvolněné na projekt podpory výzkumné a vzdělávací infrastruktury v oblasti leteckých motorů v roce 2016 představují přímé financování projektu, neboť nedošlo k úplnému zajištění financování z fondů EU“. Podle obeznámeného zdroje z ministerstva průmyslu to znamená, že vláda je ochotna vzít dluh na sebe a školu tak miliardového závazku zbavit.

