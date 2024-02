Konec dobrý, všechno dobré, řeklo by se. Systém elektronického přihlašování na střední školy nakonec přes počáteční škobrtání celkově nehavaroval, ustál i hackerské útoky. Využila ho drtivá většina rodičů, přihlášek přišlo 143 tisíc. Papírovým přihláškám tak můžeme konečně zamávat jako ozvěně minulého století. Hurá. Jenže nadšení není tak úplně namístě. Celý (ve finále) úspěch ve skutečnosti paradoxně ukázal, co je na české veřejné správě špatně. A co naši zemi brzdí.

Když se podíváme na celý příběh, je to především story úspěšné protisystémové guerilly. Posuďte: Šéf organizace Cermat Miroslav Krejčí to nejdřív zkusil podle pravidel. Uspořádal výběrové řízení na systém přihlášek, vybral dodavatele, jenže tendr nakonec kvůli odvolání jedné z firem zkrachoval. A tak to zkusil po partyzánsku. Sestavil tým, který byl ochotný zkusit připravit systém v nemožném termínu za nemožně málo peněz. Složitý IT produkt, který měly využít desetitisíce lidí, se nakonec dodělával na poslední chvíli u Krejčích v kuchyni, kde na něm kutil i ředitelův nezletilý syn. A klaplo to. Krejčí by měl možná za odvahu a finální úspěch dostat státní vyznamenání, jak teď kdekdo navrhuje. Ale taková partyzánština může být sotva vzorem fungování státu v 21. století.

