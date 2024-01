Není to úplně obvyklý jev, aby spuštění nového státního webu doprovázelo nadšení. Ten z dílny Cermatu pro podávání elektronických přihlášek na střední školy takovým překvapivě je, byť se zatím do něj mohou hlásit jen školy. Pozitivní vzkaz pro rodiče zní: vyplňování je intuitivní a jednoduché. A koneckonců stále ještě existuje možnost podat přihlášku na papíře, kdyby to náhodou nešlo.

Web z dílny Cermatu reagoval na loňskou situaci, kdy vyšlo najevo, že si ministerstvo školství tak nějak nevšimlo, že se na střední školy hlásí silné populační ročníky. Loňské přijímací řízení tak pro mnoho rodičů i dětí bylo infarktovou zatěžkávající zkouškou a výsledky, jež mnohým připadají nefér, se leckde řeší dodnes.

Zbývá vám ještě 60 % článku

Co se dočtete dál O které střední školy je největší zájem?

A je na to systém připraven?