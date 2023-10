Přihlásit se na jaře na střední školy má být jednodušší než dosud. Žáci si budou volit ze tří škol místo dvou a vše půjde dělat elektronicky. Odpadnout by tak mělo dlouhé čekání na to, kam se dítě dostane. Společnost Cermat, která přijímací zkoušky organizuje, má už zároveň představu, jak nastavit systém hodnocení přihlášek, aby se předešlo taktizování a nespravedlnosti při zápisech. Odborníci však varují, že to nemusí být jednoduché a tyto nedostatky mohou zůstat.

