Poté co prodal čtyři britské plynové elektrárny majiteli energetické skupiny Sev.en Global Investments Pavlu Tykačovi, se vládce Creditas Group Pavel Hubáček opět vrhl do nákupů. Podle informací HN patří mezi hlavní favority na akvizici slovenské...

19. 3. 2024 ▪ 3 min. čtení