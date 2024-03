My dospělí máme tendenci považovat hru za něco, co je víceméně zábavou pro děti. Jenže hrajeme si i my, seriózní dospělí. Často zapomínáme, že fotbal se hraje, hudba se také hraje. Herci hrají divadelní hry, ať už jsou to tragédie či komedie.

Z pera našeho českého myslitele světového formátu Jana Amose Komenského pochází myšlenka, že i škola (tak seriózní a důležitá věc!) by měla být hrou. Veliká část velice seriózních dospělých je zaměstnána v sektoru, který se zabývá hraním. A je celkem možné – ba dokonce vysoce pravděpodobné –, že v budoucnu se z hraní stane stěžejní sloup ekonomiky a že brzy dosáhne rozměrů, které dnes například zabírá manufaktura.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč zemědělství, dříve klíčové odvětví, dnes zaměstnává jen zlomek populace?

Proč vedou technologický pokrok a efektivita k úbytku pracovních míst v tradičních sektorech?

K čemu by vedla ekonomika bez nutnosti práce?