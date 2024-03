Spojené státy a Evropská unie zvažují, jak využít kapitálové trhy k tomu, aby vznikl nový zdroj financování vojenské pomoci pro válčící Ukrajinu. Využít by se měl majetek, který má Rusko v zahraničí a západní státy jej po vypuknutí války zmrazily. Úvahy se mimo jiné zaměřují na emise speciálních dluhopisů.

USA například navrhují skupině G7, aby vznikl speciální finanční nástroj, jenž by umožnil vydání dluhopisů v hodnotě nejméně 50 miliard dolarů (1,2 bilionu korun). Američané o nich hovoří jako o Dluhopisech svobody (Freedom Bonds).

Zadržená ruská aktiva by se měla shromáždit dohromady a výnosy, které budou generovat, by sloužily na výplatu zmíněných obligací. Většinu těchto aktiv tvoří 280 miliard dolarů v hotovosti a cenných papírech, které státy zablokovaly ruské centrální bance. Uvádí to agentura Bloomberg, jež informaci opírá o zdroje blízké návrhu.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Kolik peněz loni vygenerovaly zadržené ruské fondy?

Jak se k možnosti speciálních dluhopisů staví jednotlivé země EU, včetně Česka?

Na co tlačí USA?