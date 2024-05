Zakladatel a šéf největší české právnické kanceláře se pouští do světa investic a také na Západ. Jaroslav Havel popisuje založení platformy One Family Office, která má sloužit pro správu majetku a investic primárně nejbohatších Čechů a Slováků. „A my sami v Havel & Partners jsme jejími největšími zákazníky,“ říká ve velkém rozhovoru pro HN Jaroslav Havel.

Jak vše funguje z hlediska práva, investic či poradního sboru složeného z těžkých vah českého byznysu? A komu tímto krokem vyrostla nová konkurence? Kromě jiného Havel oznamuje květnové otevření zastoupení ve Frankfurtu nad Mohanem.

Proč jste založili platformu One Family Office?

Před více než deseti lety jsme postupně začali budovat vlastní family office. Měli jsme relativně vysoké příjmy a výdělky z advokacie a postupně jsme u správy vlastního majetku zjišťovali sami na sobě, co chceme, co nechceme, co funguje a co ne. Díky tomu už jsme měli ve chvíli, kdy jsme zformovali naši family office platformu, zkušenosti s investicemi v objemu více než tří miliard a správou majetku v objemu zhruba dvě miliardy. Zároveň jsme se dlouhodobě pohybovali profesionálně ve světě family officů. Většina z těch větších jsou našimi klienty nebo známe osobně správce a investujeme s nimi.

