Politika je spravedlivá v tom, že lež v ní má krátké nohy, tvrdí česká eurokomisařka Věra Jourová. „Když někdo duní jako prázdný sud, tak se na to přijde poměrně brzy,“ říká s narážkou na současnou českou kampaň před červnovými volbami do Evropského parlamentu. Jourová je členkou Evropské komise deset let, na podzim ve funkci skončí. Nyní objíždí jednotlivé země EU s cílem zajistit, aby co nejvíc omezily šíření dezinformací. Ty podle ní Rusko používá jako zbraň. V rozhovoru s HN mluví i o tom, jestli ruskou propagandu šíří její stranický šéf Andrej Babiš, když tvrdí, že na Ukrajině je možné rychle uzavřít mír.

Můžete vyloučit, že se vrátíte do české politiky, až letos na podzim skončíte v Evropské komisi?

Nemůžu vyloučit vůbec nic, musím se rozmyslet. Jsem členkou hnutí ANO, formálně zapsanou skoro 10 let. A nevím, jestli nám to spolu bude ladit. Teď budu sledovat předvolební kampaně a budu se nad tím zamýšlet. Ale jsem přesvědčená, že umím fungovat i bez politiky. Mám v plánu učit na univerzitě a myslím si, že kdybych zapustila profesní kořeny v akademické sféře, tak to možná ani s politikou nebude úplně kompatibilní.

