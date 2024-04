Po dlouhá desetiletí se hospodářský růst země používá jako měřítko blahobytu jejích obyvatel. Původ tohoto uvažování lze vysledovat do roku 1776, kdy vydal Adam Smith dílo Bohatství národů, v němž vyzdvihl přednosti hospodářského růstu a jeho mechanismů, které zvyšují životní úroveň všech. Hospodářský růst přece znamená, že máme více věcí, a více věcí znamená, že roste i naše životní úroveň a prosperita. Dosavadní vědecký výzkum rovněž potvrzoval tezi, že existuje zřejmá souvislost mezi příjmem, bohatstvím a životní spokojeností. Čím více peněz někdo má, tím by měl být také spokojenější. Čím bohatší je země, tím šťastnější by měli být i její občané. Problém je, že tomu tak evidentně není.

