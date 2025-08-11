Dva večery sepisuju dlouhou stížnost na život, chci zrušit svoji existenci, bylo toho víc než dost, zpívá frontman kapely Chinaski Michal Malátný ve známém hitu. A podobně laděných textů, které si „stěžují na život“, je v hudební branži mnoho. „Všem kolem mě se daří, už stárnu, čas mě tlačí, s výplatou nevystačím, upřímně je to k pláči,“ vypočítává například v písni Dobrej den český raper Refew.
Pokud chce být ale člověk šťastný, nejsou právě takové negativní věty úplně nejvhodnějším směrem smýšlení o životě. A potvrzují to i tvrdá vědecká data. Například profesorka Laurie Santosová, která zkoumá štěstí na prestižní Yaleově univerzitě, učí lidi po celém světě skrze podcast Happiness Lab, jak jim věda může pomoci ke štěstí. Zjistila totiž, že mnoho lidí dělá přesný opak toho, co by měli.
Santosová dala dohromady online kurz zdarma, ze kterého se následně stal ten vůbec nejúspěšnější od Yaleovy univerzity. Stáhlo si jej už téměř pět milionů lidí. Během kurzu se studenti učí aplikovat do svého života několik konkrétních praktik. Nepřichází s přelomovými nebo šokujícími řešeními, ale těmi, která jsou vědecky podložená. Jaké čtyři tipy na šťastnější život tedy nabízí?
Co se dočtete dál
- Jak může věda podle výzkumnice Laurie Santosové pomoci vést šťastnější život.
- Čtyři tipy na šťastnější život, které radí kognitivní vědkyně.
