Na místě o velikosti fotbalového hřiště, kde výrobce energií pro huť Liberty Ostrava skladoval uhlí, se ho vejde až 70 tisíc tun. Teď leží před energozdrojem ve vlastnictví Tameh Czech jen tři malé „kopečky“. Zda se ještě v kotli, který stojí od loňského prosince, nějaké černé uhlí spálí, se teprve uvidí. Podle jednoho z jednatelů Tamehu Andrzeje Rejnera už by ale Tameh nechtěl dodávat současným vlastníkům Liberty Ostrava, kteří firmě dluží více než dvě miliardy korun.

„Vůbec nejlepší možností pro všechny by byl rychlý úpadek Liberty Ostrava. Pak by huť převzal nový investor, který by ji opět uvedl do provozu,“ řekl Rejner HN v prvním rozhovoru, který někdo z Tamehu dal českým médiím.

Rejner HN potvrdil, že majitelé Tamehu, jimiž jsou světová ocelářská jednička ArcelorMittal a polský energetický koncern Tauron, rozjeli prodej podniku. Může to být výhoda pro ty, kdo budou chtít v budoucnu ostravskou huť provozovat. „K jejímu úpadku totiž nakonec stejně dojde,“ dodal. A to proto, že restrukturalizační plán, s nímž firma přišla, je podle něj absolutně nereálný – zvláště v bodech, jež zahrnují Tameh.

Kolik lidí teď v českém Tamehu chodí do práce?

Máme kolem 300 zaměstnanců, pracuje jich několik desítek. Dělají hlavně měření a údržbu. Udržujeme třeba distribuční síť na rozvod elektřiny pro Liberty Ostrava. Za což nám mimochodem neplatí. Pokud bychom to ale nedělali, zhruba stovka firem v areálu Liberty a okolí by byla bez elektřiny.

Tameh se k tomu, co se děje, dlouho vyjadřoval jen přes právníky. Proč dáváte rozhovor teď?

Myslím, že je naše vyjádření už potřeba, protože Liberty vytváří dojem, že za problémy v Ostravě může Tameh. Myslím, že k tomu mám co říct, protože jsem před 10 lety byl u toho, když ArcelorMittal a Tauron společně vytvořily Tameh holding a jeho byznysový model.

