Současná opioidová krize je největší krizí veřejného zdraví v americké historii. Její kořeny sice sahají až do 90. let minulého století, jejím nejaktuálnějším symbolem se ale zejména v posledních letech stal syntetický opiát fentanyl. Je více než stonásobně silnější než morfin. Původně šlo o poměrně běžně předepisovaný lék na blíže nespecifikovanou bolest, jehož nadužívání se ale stalo problémem napříč celými Spojenými státy.

Dnes situace nabobtnala do děsivých proporcí – na předávkování fentanylem umírá průměrně 140 Američanů denně. Je „vývoz“ této krize do zahraničí reálným nebezpečím, kterého bychom se měli obávat i my?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak se zákaz opia v Afghánistánu projeví v České republice?

Stane se na Západě heroin méně dostupný?

Měla by se Evropa obávat fentanylové krize?