Snad každý se někdy dostane do situace, kdy potřebuje třeba nahlásit ztrátu osobního dokladu nebo naopak čeká na zprávu, že si může novou občanku vyzvednout. Vše už by mohlo jít vyřídit digitálně, jenomže na stránkách ministerstev nebo dalších úřadů se žadatel pouze dočte, že to stále nejde. Přitom většinou stačí už jen maličkost, například umístit na stránky odkaz, kde si občan požadavek vyřídí. Podobných úředních úkonů, které by už mohli lidé vyřizovat digitálně, jsou tisícovky. Vázne jen schopnost úřadů propojit danou službu s webovým formulářem.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kolik digitálních služeb už může být k dispozici?

Která ministerstva jsou největšími hříšníky digitalizace?

Proč přibývají digitální služby pomalu?

Jak to vidí podnikatelé?