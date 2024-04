Za letošní první čtvrtletí nakoupila Česká národní banka téměř pět tun zlata. V rezervách ho ke konci března měla 1,144 milionu troyských uncí, což odpovídá 35,58 tuny. Vyplývá to z údajů o struktuře devizových rezerv, které včera centrální banka zveřejnila. Od konce loňského března objem zlata v rezervách narostl o 163 procent. Protože v poslední době cena zlata vystoupala na nové rekordy, vzrostla ještě výrazněji jeho hodnota – o 192 procent. ČNB tak měla na konci března v rezervách zlato za 58,4 miliardy korun.

Zlato v rezervách ČNB (v tunách)

Centrální banka začala ve větší míře nakupovat zlato v roce 2022. Od poloviny loňského roku nakupuje ČNB čtvrtletně zhruba pět tun zlata. Guvernér ČNB Aleš Michl v minulosti opakovaně uvedl, že by se zlatá rezerva centrální banky měla postupně zvýšit ke 100 tunám zlata. Zlato by potom představovalo zhruba pět procent celkových devizových rezerv ČNB. Podle něj by takový objem zlata zlepšil diverzifikaci portfolia rezerv a zároveň by zvýšil jejich výnos. Podle Michla by také ČNB vybudovala pro příští generace zlatý poklad.

Většina zlata, které ČNB nakupuje, se fyzicky nenachází v jejích budovách. Zpravidla je uloženo v zahraničních bankách.