Francie podporuje českou iniciativu na nákup munice pro Ukrajinu, ale nyní není ochotna říct, jestli na ni sama pošle peníze. „Je spousta způsobů, jak Ukrajině pomoci, děláme to různými kanály,“ říká v rozhovoru s HN nový francouzský velvyslanec v Praze Stéphane Crouzat. Odmítá kritiku, že jeho prezident Emmanuel Macron mluví o co nejrozsáhlejší pomoci Ukrajině, ale sama Francie přitom ve skutečnosti nedělá dost. „Leccos prostě není veřejné,“ říká Crouzat s odkazem na to, že Francie část svých dodávek Kyjevu utajuje. Ti, kdo nyní mluví o nutnosti uzavřít na Ukrajině mír, jsou podle velvyslance naivní.

Prezident Macron krátce po ruské invazi na Ukrajinu prohlásil, že Rusko nesmíme ponížit. Teď říká, že z hlediska naší další pomoci Ukrajině nesmíme předem vyloučit vůbec nic. To je opravdu velký obrat. Proč?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co je podle Francie nutné udělat pro mír na Ukrajině a proč nyní není možný?

Proč Francie nechce říct, jestli přispěje na českou iniciativu pro Ukrajinu?

Jak by podle Paříže měl konflikt skončit?