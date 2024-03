Emmanuel Macron začal návštěvu Prahy na francouzském lyceu na Smíchově. A to v době, kdy mají tamní studenti prázdniny – jejich účast, stejně jako přítomnost širší francouzské komunity v Praze, tedy byla nutně omezená. Není to tím, že by Paříž cestu termínově nedomyslela. Jde prostě o něco mnohem většího, čemu se musel přizpůsobit i časový rozvrh návštěvy – Česko má brzy rozhodnout, komu svěří stavbu dalšího jaderného bloku či bloků. A za této situace se francouzskému prezidentovi vyplatí do Prahy zajet i v době, kdy to na místní francouzské škole může působit trochu zvláštně.

O jádro jde až v první řadě. Ohledně Ukrajiny a Ruska se teď Češi a Francouzi shodnou prakticky ve všem, což by ještě v nedávné minulosti bylo jen těžko představitelné. „Nikdy jsme k sobě neměli tak blízko,“ řekl HN o vztazích mezi Českem a Francií mimo záznam vysoce postavený francouzský zdroj. A má pravdu.

Obviňovat Paříž, že se snad nevyléčila z jisté naivity vůči Moskvě, jak se občas stále děje v českých médiích, je komické. Mimochodem, průzkumy veřejného mínění ukazují, že Francouzi podporují další vojenskou pomoc Ukrajině víc než Češi.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jak Macronova Francie přehodnotila svůj postoj ke střední a východní Evropě?

Vnímá nás Francie jako svého důležitého partnera a spojence?

Proč by měla strategická dimenze tendru na dostavbu jaderné elektrárny vést k zadání zakázky francouzské firmě EDF?