Rozhovor s Emmanuelem Macronem skončil, ale francouzský prezident ještě redaktora HN ve své pracovně v pařížském Elysejském paláci zadržel. A tentokrát to byl on, kdo se začal vyptávat. Na situaci v Česku, názory nejdůležitějších politiků nebo na záměry byznysu. Bylo jasné, že o tom, co se v Česku děje, je informován velmi podrobně.

Někteří politici, třeba Andrej Babiš (ANO), z hlavy často chrlí čísla, ale je znát, že je nemají zařazena do širšího kontextu, že mu nerozumí. Macron je pravým opakem, snad žádný jiný vrcholový evropský politik nemá takový rozhled. Často je to výhoda, ale zároveň se kvůli tomu Macron už nejednou dostal do problémů – v politice je totiž někdy lepší nechat si fakta pro sebe a neříct celou pravdu.

To Macronovi, který v úterý přijíždí na návštěvu Česka, příliš nejde. Každopádně ale platí, že nejen v Evropské unii, ale nejspíš v celém západním světě, kam se počítají spojenci v rámci Severoatlantické aliance a země jako Japonsko nebo Austrálie, momentálně není politik, který by měl tolik energie a vizí. Ne vždy se mu je však podaří uskutečnit. Ale nemálo z nich už provedl, a to s velkým dopadem také na Česko.

