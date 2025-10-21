Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy se v úterý dostavil do pařížské věznice La Santé, aby si odpykal pětiletý trest odnětí svobody. Krátce předtím zveřejnil na síti X vyjádření, ve kterém zopakoval, že je nevinný. Sarkozy byl odsouzen kvůli podílu na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování jeho prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye. Na záběrech televizních stanic bylo vidět, jak auto s exprezidentem vjelo do vězeňského areálu. Záhy po svém příjezdu podal odvolání, informovala agentura AFP s odkazem na Sarkozyho právního zástupce.
Předtím než se vydal na cestu do jediné pařížské věznice, se před domem bývalého prezidenta v luxusní pařížské čtvrti shromáždila zhruba stovka jeho stoupenců, aby mu vyjádřila podporu. Sarkozy je pozdravil v doprovodu své manželky Carly Bruniové, zatímco lidé volali „Nicolas, Nicolas“, provolávali „Osvoboďte Nicolase!“ a zpívali francouzskou hymnu.
Exprezidenta doprovázeli také synové Louis, Jean a Pierre a dcera Giulia.
Nicolas Sarkozy: Příběh nezvládnutého vzestupu, který čeká na své finále
Sarkozy na síti X poděkoval Francouzům a Francouzkám za podporu a vzkázal jim, že „dnes ráno není uvězněn bývalý prezident republiky, ale nevinný člověk“.
Mes chers amis.— Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) October 2, 2025
Depuis le 25 septembre, le jour où j’ai été condamné à 5 années de prison, j’ai reçu des milliers et des milliers de témoignages. Ils m’ont touché au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ma famille en a été bouleversée. Et moi-même, toute cette affection,… pic.twitter.com/pTKcyvHQNy
Při příjezdu exprezidenta k vězeňskému areálu křičeli podle agentury AFP vězni z cel „Vítej, Sarkozy!“ a „Je tu Sarkozy“. Nicolas Sarkozy podal záhy po svém příjezdu do La Santé žádost o propuštění, informovala agentura AFP s odvoláním na Sarkozyho právního zástupce.
Dosud není jasné, jak dlouho Sarkozy za mřížemi zůstane. Soud dříve uvedl, že jakmile politik nastoupí do vězení, bude se moci odvolat.
„Nyní je tedy ve vězení a naším úkolem je dostat ho co nejrychleji z vazby, aby tato situace skončila,“ prohlásil Sarkozyho právník Christophe Ingrain. Očekává se, že odvolací soud bude mít dva měsíce na to, aby tuto žádost posoudil.
Předsedkyně soudu Nathalie Gavarinová při vynášení zářijového rozsudku nařídila Sarkozyho uvěznění i v případě odvolání. V bezprecedentním rozsudku pařížský soud totiž rozhodl, že Sarkozy nastoupí do výkonu trestu odnětí svobody, aniž by čekal na projednání svého odvolání z důvodu „závažnosti trestného činu a jeho vlivu na veřejný pořádek“.
Sarkozy má být podle AFP v La Santé umístěn do oddělené části zařízení, v takzvaném křídle pro „zranitelné osoby“, patrně v režimu izolace, který má zajistit jeho ochranu a mimo jiné vyloučit kontakt s jinými vězni.
