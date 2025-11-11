Za poslední desítky let si Evropané dosud nikdy nehodlali půjčit tolik jako nyní. Země eurozóny si příští rok půjdou na trhy vypůjčit 1,48 bilionu eur, tedy asi 36 bilionů korun. To je nejvíc za dobu existence společné měny euro. Dluh podle očekávání poroste i v zemích s vlastní měnou, jako je Česko nebo Velká Británie. A významnou rychlostí narůstá i například ve Spojených státech.
Co se dočtete dál
- Která evropská země si bude půjčovat nejvíc a proč to není Německo.
- Jak Němci podle kritiků prohospodařují peníze, které si nově půjčí.
- Jak na růst dluhů reagují trhy.
