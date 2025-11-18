Při pohledu na samotné číslo očekávaného růstu ekonomiky by se mohlo zdát, že se Německo příští rok odrazí ode dna. Růst by měl podle různých předpovědí dosáhnout zhruba jednoho procenta hrubého domácího produktu. To je, historicky vzato, stále dost slabý výkon. Ale německé hospodářství by se aspoň konečně dostalo z poklesu nebo stagnace, kterou zažívá v posledních třech letech.
Jenže bližší pohled na očekávaný růst ukazuje, že změna k lepšímu je spíše zdánlivá. Dokládá to obsáhlá analýza takzvané rady moudrých, tedy nezávislých ekonomických poradců německé vlády. Existuje už víc než 60 let a v Německu se těší velkému respektu. Pro příští rok sice počítá s růstem ekonomiky o 0,9 procenta, ale varuje, že soukromý sektor k němu přispěje jen třemi desetinami procenta – německý byznys tedy ekonomiku nepotáhne, ale dál se bude potácet blízko stagnace.
Co se dočtete dál
- Co má růst v Německu táhnout, když to nebude soukromý sektor.
- V čem vláda podle expertů zatím zcela promarnila dodatečné státní výdaje.
- Jak razantně se podle odhadů zvýší německý státní dluh.
