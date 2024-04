Měla to být jedna z nejambicióznějších operací skupiny Arca Investments. V září 2017 slovensko-česká skupina referovala o vstupu do menší rakouské banky Wiener Privatbank. Podle tehdejších prohlášení dohoda počítala se získáním většinového podílu a jejím manažerským převzetím. Rastislav Velič, spolumajitel skupiny Arca, se tehdy netajil svými plány její byznys rychle rozšířit také do Česka a na Slovensko.

Plány však zůstaly jen na papíře. Arca nakonec v rakouském finančním domě získala pouze 9,9 procenta, převzetí majoritního podílu totiž zablokoval rakouský regulátor kvůli některým aktivitám zakladatele skupiny Arca Pavola Krúpy. Vadily mu především jeho agresivní výpady na nejrůznější firmy, kterými se Krúpa ve své největší slávě prezentoval.

