Objevují se v každých větších celostátních volbách, v roce 2017 dokonce do sněmovny kandidovalo celé hnutí nazvané Sportovci. Letošní rok je i tak výjimečný – do politiky chtějí vstoupit dvě slavné tváře spojené s jednou z největších sportovních událostí moderních dějin Česka: hokejového turnaje zimních olympijských her 1998.

Kapitán „zlatých hochů z Nagana“ Vladimír Růžička kandiduje do europarlamentu za hnutí PRO právníka Jindřicha Rajchla. A brankář Dominik Hašek, který byl při oslavách stého výročí severoamerické NHL v roce 2017 zařazen mezi 100 nejlepších hráčů této soutěže všech dob, to zase zkouší do Senátu za TOP 09 na Benešovsku.

Dominik Hašek podporuje Ukrajinu Foto: Twitter Dominika Haška

Šance má podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity v Brně mnohem větší Hašek. „Záleží na tom, jaké bude mít soupeře. Výrazné jméno v tom regionu je senátor Zdeněk Hraba a zajímavé také bude, koho nasadí hnutí ANO. Ale jako kandidát pravicového uskupení ve spíše pravicovém obvodu má Dominik Hašek určitě slušnou šanci,“ říká Kopeček. Naproti tomu u Růžičky poukazuje na velkou konkurenci, už jen mezi euroskeptickými stranami.

